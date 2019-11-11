На Ставрополье у бизнесмена изъяли контрафактные спортивные костюмы на 3 млн рублей

Сотрудники полиции в Предгорном районе Ставропольского края установили, что местный житель продает на рынке контрафактные спортивные костюмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские изъяли и направили на исследование более 500 единиц одежды. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, составил около 3 млн руб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Дарья Голякова