Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании

Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба. Топ-менеджер заявил, что в целом выполнил свою задачу на этом посту. С дальнейшими планами он пока не определился.

«Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль. В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью»,— сказал господин Мишарин (цитата по «РИА Новости»).

Александр Мишарин стал вице-президентом РЖД в декабре 2012 года. В ноябре 2017-го он занял пост первого заместителя гендиректора компании. В 2009–2012 годах господин Мишарин был губернатором Свердловской области.