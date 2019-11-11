Прокуратура Оренбуржья требует досрочного отстранения главы сельсовета за поддельный диплом

Прокуратура Курманаевского района требует досрочного прекращения полномочий главы поселения из-за поддельного диплома (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года приговором Бузулукского районного суда глава поселения признан виновным, за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

«В суде было установлено, что в 2019 году в период выборной кампании кандидат на пост главы муниципального образования представил в составе необходимой документации поддельный диплом о высшем образовании, чем ввел комиссию в заблуждение относительно уровня своего образования»,— говорится в сообщении.

Совет депутатов муниципального образования вопрос о досрочном прекращении полномочий главы не рассматривал. Исходя из этого, прокурор потребовал устранить выявленные нарушения законодательства и внес в представление в совет депутатов.

Алена Смирнова