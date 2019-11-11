В Ростовской области отключили газ 11,3 тыс. неплательщикам

С начала года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключил от газоснабжения 11,3 неплательщикам, сообщает пресс-служба компании. У 1,5 тыс. из них отсутствовал договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

«Для возобновления газоснабжения абонентам необходимо оплатить не только долг и пени, но и стоимость работ по отключению и повторному подключению к системе газоснабжения», — говорится в сообщении.

Сумма долга потребителей перед поставщиком за 10 месяцев составила более 285 млн руб. Наибольшее количество абонентов было отключено в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. В октябре газовики приостановили поставку газа 724 абонентам, среди которых 155 – без договора на ТО ВДГО. Сумма долга перед поставщиком газа за месяц превысила 12 млн руб.

Дарья Голякова