Сбербанк начал доставлять товары из Metro Cash&Carry по Нижнему Новгороду

Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет» на базе сервиса Instamart (вошел в экосистему компании в сентябре 2019 года). Услуга доступна в Нижнем Новгороде, Москве, 16 городах Московской области, Санкт-Петербурге и еще 11 городах.

Нижегородцы могут выбирать товары из ассортимента магазина Metro Cash&Carry, в Москве доставку осуществляют также из «Ашана» и «Азбуки вкуса». Цены на товары для покупателей остаются такими же, как в магазине. Платной будет только доставка: в Нижнем Новгороде стоимость первого стандартного (до 30 кг) заказа составит 98 руб., второго и последующих – 158 руб. За каждый дополнительный килограмм нужно будет заплатить 4 руб.

Срок доставки составит до двух часов с момента заказа. Оформить заказ можно на сайте «СберМаркета» либо через одноименное приложение. Для того, чтобы получит услугу, не обязательно быть клиентом Сбербанка.

Анастасия Еремина