Евгения Михайленко возглавила постпредство Курской области в Москве

Евгения Михайленко родилась в Санкт-Петербурге, в 1999 году окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2009 окончила Северо-Западную академию госслужбы по специальности «эриспруденция», в том же году прошла обучение в Высшей школе экономики по президентской программе подготовки управленческих кадров. С 2007 по 2010 годы руководила отделом по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах была референтом, а после — главным советником в аппарате правительства РФ. До назначения в постпредство работала замом гедиректора АНО «Единая транспортная дирекция» при Министерстве транспорта РФ.