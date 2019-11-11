Мэрия пытается ликвидировать гололед с двух часов ночи

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич заявил, что коммунальные службы продолжают борьбу с гололедом, который, по данным синоптиков, будет образовываться в городе всю неделю. По словам вице-мэра, подрядчики начали ликвидировать гололед с двух часов ночи понедельника. «Тротуары, которые подвержены автоматической обработке, были приведены в порядок быстро. Остальная часть тротуаров обрабатывается вручную, сейчас подрядчики продолжают работы именно в тех местах, куда ночью не смогла зайти техника»,— рассказал вице-мэр.

«С проезжей частью особых проблем нет, все порядные организации начали работу еще с вечера, так же как и на тротуарах. Дело в том, что на проезжей части противогололедная смесь благодаря автомобильному движению работает быстрее, чем на тротуарах»,— заявил господин Дашкевич в интервью, выложенном на странице мэрии в Facebook.

Для ликвидации гололеда в Перми применяются два вида реагентов — двухкомпонентный материал для проезжей части и однокомпонентный для тротуаров. Эти препараты используют пока только в центральных районах Перми: Ленинском, частично в Дзержинском и Свердловском. Во всех остальных районах применяется «Галит» и песко-соляная смесь.

«По всем правилам все подходы к социальным учреждениям — к школам, больницам, поликлиникам — обязаны обрабатывать собственники этих учреждений. За ними закреплена эта обязанность. Мы их работу контролируем, смотрим, где есть проблемы, чтобы помочь их решить. Если не справляются сами учреждения, то администрации районов принимают решения, и подрядчики, которые содержат дороги, помогают. Точно так же дело обстоит с УК и ТСЖ по обработке дворов»,— пояснил господин Дашкевич.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, сегодня глава Перми Дмитрий Самойлов отменил совещания с главами районов и отправил их «в поля», чтобы на месте контролировать процесс уборки льда.

«Худший прогноз погоды оправдался. С семи часов утра, а в отдельных районах и с пяти утра шел ледяной дождь. С 3 часов ночи подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке тротуаров было задействовано 230 человек. Очевидно, что этого мало. Днем будут работать 350 человек»,— заявил господин Самойлов.

Сегодня ночью в Перми прошел ледяной дождь, из-за чего тротуары оказались непригодны для пешеходов. Бездействие городских коммунальных служб и подрядных организацией вызвало резкую критику горожан.