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Назначен новый заместитель прокурора Краснодарского края

Генеральный прокурор РФ назначил государственного советника юстиции 3 класса Михаила Леговца заместителем прокурора Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Михаил Леговец родился в 1977 году. В 1999 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Службу в органах прокуратуры начал с сентября 1998 года. В сентябре 2007 года назначен на должность руководителя следственного отдела по г. Екатеринбургу. С мая 2008 года принят в органы прокуратуры на должность прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления ГП РФ в Уральском федеральном округе, с марта 2009 года по декабрь 2011 года служил в органах прокуратуры Чеченской Республики, с декабря 2011 года переведен в ГП РФ на должность прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления ГП РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, с декабря 2012 года назначен на должность начальника этого отдела. С сентября 2017 года в должности заместителя начальника управления ГП РФ в Северо-Кавказском федеральном округе – начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник Российской Федерации», знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Сергей Иванов


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