Валентина Нордстрем стала первым вице-премьером Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил первым замом председателя облправительства Валентину Нордстрем, бывшего вице-губернатора Курской области по финансам. Как сообщает пресс-служба облправительства, она в Орловской области она будет курировать социальный блок. Господин Клычков уже представил госпожу Нордстрем подчиненным на аппаратном совещании 11 ноября.

Валентина Нордстрем не была переназначена вице-губернатором Курской области по финансам после инаугурации главы региона Романа Старовойта в середине сентября. У губернатора Курской области теперь нет зама по финансам. Полномочия, которые ранее были у госпожи Нордстрем, были объединены с экономическим блоком. Сейчас финансовый комитет областной администрации, как и комитет финансово-бюджетного контроля, курирует первый вице-губернатор Станислав Набоко.

Валентина Нордстрем родилась в 1965 году. Окончила Саратовский экономический институт. С 1990 года работала в органах муниципальной власти Курска, где прошла путь от заведующего финансовым отделом Промышленного райисполкома до первого заместителя главы администрации города. С 2008 года работала в администрации Курской области в команде предыдущего губернатора Александра Михайлова. Возглавляла комитет финансов, была вице-губернатором региона.

Сергей Калашников