Осуждены жители Самары за покушение на хищение нефти

Суд признал виновным жителя Самары Александра Черезова в покушении на хищение нефти (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приготовление к коммерческому подкупу (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. С ним также осуждены сообщники Александр Ермилов, Артем Горчаков, Эдуард Нагель, Теймур Пашаев, Виталий и Виктор Тюрины по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года Александр Черезов, чтобы систематически похищать нефть из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», сговорился со знакомыми, распределив обязанности. Злоумышленники собирались врезаться в нефтепровод и откачивать оттуда нефть.

Кроме того, чтобы избежать наказания, Александр Черезов решил дать взятку должностным лицам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. Так, находясь в одном из кафе города мужчина, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб., а также пообещал в дальнейшем единовременно передать ему же 1 млн руб. и ежемесячно передавать по 5 млн руб. В ходе оперативной комбинации взяткодатель был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

«Черезов также попытался совершить коммерческий подкуп сотрудников службы собственной безопасности АО, пообещав незаконное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 млн руб. за содействие в организации мероприятий по недопущению сотрудников охраны к участку врезки»,— говорится в сообщении.

Приговором суда Александру Черезову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его сообщникам от 1 года 4 месяцев до 3 лет 1 месяца условно с испытательным сроком на 2 года.

Алена Смирнова