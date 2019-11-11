На проект реконструкции Советской площади в Уфе выделено 20 млн рублей

ГУП «Управление административными зданиями» назначило на 18 ноября запрос предложений на проект благоустройства Советской площади с капитальным ремонтом фасадов расположенных рядом зданий. Начальная цена контракта определена в 20 млн руб. Он будет финансироваться из внебюджетных источников. Согласно техзаданию, на площади, где в настоящее время расположена надземная парковка, планируется сделать сквер, установить памятник герою Великой отечественной войны, генералу Минигали Шаймуратову, «современный и технологичный фонтан», оборудовать здания архитектурной подсветкой, а площадь — системами наружного видеонаблюдения и доступа к WiFi. Парковку на площади планируют сделать подземной.

В марте 1942 года с площади на войну уходила легендарная дивизия под руководством генерала Шаймуратова. Летом, на заседании Всемирного курултая башкир, глава Башкирии Радий Хабиров предлагал собрать средства на установку памятника генералу общественности. Об итогах акции не сообщалось.

Ирина Самойлова