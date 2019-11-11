Банк УРАЛСИБ провел открытую лекцию по финансовой грамотности в Уфе

Банк УРАЛСИБ 6 ноября провел в Городском дворце культуры открытую лекцию «О финансах просто и интересно» для сотрудников бюджетных организаций. Инициатором проведения мероприятия выступила Администрация ГО г. Уфы в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

Спикеры банка рассказали слушателям о том, какие новые инструменты и сервисы сегодня предлагают банки для того, чтобы каждый клиент мог экономить время и средства при проведении простых базовых и регулярных операций. Кроме того, специалисты отдельно уделили внимание освещению вопросов защиты от мошенников, грамотного планирования и управления кредитной нагрузкой.

Перед гостями выступили представители розничного и корпоративного блоков Башкирской территориальной дирекции: директоры по управлению розничными продажами в сети Анна Санникова и Екатерина Елизарьева, начальник отдела продаж зарплатных проектов Алина Замалиева и руководитель направления дирекции обучения корпоративного и малого бизнеса Эльза Кузнецова.

«Мы регулярно принимаем участие в таких встречах, и часто сами проводим мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности, как для населения в целом, так и, например, для начинающих предпринимателей, – отметил управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – Зачастую у клиентов нет времени на детальное изучение всех программ и продуктов, поэтому возможность прямого диалога и «живой» консультации по-прежнему интересна для многих. И мы готовы помогать, рассказывая не только о предложениях нашего банка, но и о стратегиях поведения в современном мире финансов, о грамотном и осознанном планировании крупных покупок, а также о возможной ежедневной экономии с помощью кэшбэков и других современных финансовых инструментов».

Мероприятие посетили около 200 человек. До и после лекции в фойе ГДК работали информационные столы для оказания консультаций по любым вопросам, связанным с банковской тематикой.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 550 банкоматов, 524 платежных терминала.