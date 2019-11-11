Группа ГАЗ ведет переговоры об организации беспилотных маршрутов для перевозки грузов

Группа ГАЗ ведет переговоры с рядом крупных промышленных компаний об эксплуатации беспилотников на базе автомобилей семейства «ГАЗель NEXT» для перевозки грузов на закрытых территориях. На первоначальном этапе эксплуатация будет вестись в тестовом режиме с оператором в машине, после отработки всех нюансов маршрута и особенностей эксплуатации будет возможен переход на полностью автономное движение. Начало тестовой эксплуатации беспилотников в реальных условиях ожидается в 2020 году.

«Сегодня мы технологически готовы к началу работы беспилотных автомобилей на закрытых территориях. Это может быть маршрут внутри завода, маршрут на территории складских комплексов. У нас есть ряд запросов от нескольких компаний, которые заинтересованы в построении таких маршрутов для перевозки грузов на своих производственных территориях»,– рассказал в беседе с “Ъ-Приволжье” руководитель инновационных проектов Объединенного инженерного центра группы ГАЗ Михаил Иванов.

В планах компании – развитие модельной линейки автомобилей, оснащенных системой автопилота: грузовики и автобусы, которые могут передвигаться в автономном режиме по выделенным полосам. Основная задача на ближайший период – отработать системы управления для их применения в качестве помощников водителя на серийной технике ГАЗ. Технологии, которые тестируются на беспилотных автомобилях, в частности, будут внедрены в модели нового поколения «ГАЗель NN» в качестве интеллектуальных систем активной помощи водителю.

Для выпуска беспилотников в город необходима подготовка законодательной базы и инфраструктуры. Как отметил Михаил Иванов, «это вопрос комплексный, который требует взаимодействия всех сторон, занимающихся организацией дорожного движения»: «Это вряд ли произойдет в течение ближайших пяти лет. Для выхода беспилотников на дороги общего пользования нужно готовить законодательную базу и комплексно модернизировать городскую дорожную инфраструктуру. Например, для систем высокоточного позиционирования нужна хорошая сотовая связь, а не везде охват сотовых вышек хороший. Важнейший вопрос – это историческая архитектура дорог. Часть развязок нужно переделывать, перестраивать, чтобы беспилотный транспорт мог ездить». Кроме того, по словам представителя инженерного центра ГАЗ, для успешного запуска и использования беспилотников на территории города необходимо создавать высокоточные постоянно обновляемые виртуальные карты дорог. «Нам надо очень четко привести реальность в математику»,– пояснил Михаил Иванов.

Анастасия Еремина