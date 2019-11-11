Естественная убыль населения Нижегородской области за пять лет составила 65 тысяч человек Эксперты объясняют это долгосрочными тендециями.

Население Нижегородской области продолжает сокращаться.

Об этом сообщил Нижегородстат. Естественная убыль, а это превышение числа умерших над количеством родившихся, за пять лет составила в регионе 65 тысяч человек.

Социолог Александр Прудник пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что речь идет о проявлении долгосрочной тенденции, и меры государственной демографической политики не дадут немедленного результата, а повлияют на дальнейшую динамику численности населения.

Также по данным Нижегородстата с 2015 по 2019 год сельских поселений с численностью до 50 человек в регионе стало меньше на 8,5%. На сегодня осталось только 1592 таких населенных пункта.