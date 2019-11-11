Доля безналичных операций в Приволжье составила 65% от общего объема Важную роль в этом сыграло внедрение технологий безналичной оплаты в торговле и на транспорте.

В первом полугодии жители Приволжья воспользовались банковскими картами более 2,5 млрд раз, в общий объем таких операций превысил 4 трлн руб.

Как сообщило Волго-Вятское управление Банка России, в целом доля безналичных операций составила 65% от общего объема. Количество банковских карт в Поволжье за первое полугодие выросло на 8% до 24 млн штук.

Финансовый обозреватель Константин Барановский пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что важным фактором явно выраженной экспансии безналичных платежей стало появление новых возможностей для самых широких кругов населения. Так, по мнению эксперта, с точки зрения внедрения технологий безналичной оплаты проезда в маршрутном транспорте, Нижний Новгород не отстает сегодня от скандинавских стран, являющихся признанными лидерами на этом направлении.

Константин Барановский обратил внимание также на более высокий уровень безопасности при безналичных платежах, отметив, что криминальные деяния, вплоть до финансирования террористических организаций, значительно чаще связаны именно с оборотом наличных денег. Поэтому увеличение доли безналичных платежей не только удобно людям, но и целесообразно с точки зрения серьезных задач, стоящих перед обществом и государством.