Кредит на «Совести» Кредит от Райффайзенбанка можно оформить на новой платформе проекта «Совесть»

Заявку на потребительский кредит Райффайзенбанка теперь можно оформить через новую витрину финансовых услуг проекта «Совесть». Заявку можно подать удаленно, предварительное решение по кредиту принимается онлайн. Когда кредит будет одобрен, представитель Райффайзенбанка доставит клиенту карту со всеми необходимыми документами. Пока услуга доступна ограниченному числу заинтересованных клиентов, но в будущем проект планируется масштабировать.



«Райффайзенбанк активно развивает направление дистанционного кредитования. Заполнить заявку на кредит уже можно на сайте банка, в мобильном приложении, с помощью чат-бота в мессенджерах, а также на различных маркетплейсах. Мы хотим сделать наши продукты максимально доступными для клиентов, и работаем с разными площадками. Платформа проекта «Совесть» станет новым удобным каналом для наших клиентов», — отметил Иван Карпов, руководитель направления дистанционного кредитования Райффайзенбанка.

Проект «Совесть» был запущен группой компаний QIWI в 2016 году и стал популярным среди российских пользователей.

««Совесть» запускает платформу, позволяющую сравнить и оформить финансовые продукты разных банков. Пилотный проект показал высокую эффективность и востребованность среди всех участников процесса. Сейчас банки-партнеры получают порядка 3,5 тысяч заявок в месяц, при этом размер среднего выданного кредита составляет порядка 500 тысяч рублей. Наша следующая цель — увеличить количество ежемесячных выдач кредитов до тысячи. Мы видим в этом направлении большой потенциал, учитывая мировой тренд цифровизации финансовых сервисов и развитие экосистем», — пояснил Дмитрий Соколов, коммерческий директор проекта «Совесть».