«Auchan Россия» меняет гендиректора

Возросшая конкуренция на рынке и смена предпочтений потребителей вынудили сеть гипермаркетов Auchan сменить гендиректора своего российского подразделения. Вместо Франсуа Реми им станет бывший топ-менеджер Globus и X5 Retail Group Йоханнес Толай. Он должен придать «новый импульс» работе Auchan в России, выручка которого в 2018 году снизилась до минимального с 2014 года уровня в 306,4 млрд руб.

Новым гендиректором «Auchan Россия» станет Йоханнес Толай. Он сменит на этом посту Франсуа Реми, который возглавлял компанию с июля 2017 года, объявил сегодня Auchan. В 2010–2016 годах господин Толай был топ-менеджером сети гипермаркетов Globus в России. В 2017 году он планировал заняться выпуском сыров в Рязанской области, а в апреле 2018 года стало известно о назначении Йоханнеса Толая коммерческим директором X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Как сообщили в российском Auchan, компания сегодня сталкивается с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели в условиях возросшей конкуренции на фоне резкого падения спроса после кризиса 2014 года. Сеть также должна реагировать на изменения предпочтений российских потребителей, сказано в ее сообщении: «Теперь помимо низких цен и рекламных акций они все чаще ищут более качественное предложение, которое лучше отвечает их новым ожиданиям в отношении продуктов питания, экономики и экологии». Решение назначить Йоханнеса Толая на должность генерального директора сети в России было принято президентом Auchan Retail Эдгаром Бонтом, чтобы придать «новый импульс» деятельности компании в РФ, говорится в ее сообщении.

Бывший гендиректор «Auchan Россия» Франсуа Реми Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По оценкам «Infoline-Аналитики», в 2018 году выручка Auchan в России сократилась на 8,5%, до 306,4 млрд руб. год к году, что стало минимумом с 2014 года.

Источник “Ъ”, близкий к компании, в мае говорил, что с начала 2019 года из компании по разным причинам ушли около 5 тыс. человек при штате около 40 тыс. сотрудников.

В феврале Auchan объявил о закрытии 30 нерентабельных магазинов, большая часть которых относится к супермаркетам и «магазинам у дома».

Анатолий Костырев