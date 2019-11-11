«Сурганова и оркестр» с новой программой

19 ноября в ДКЖ (Челюскинцев, 11) выступит группа «Сурганова и оркестр». В новую программу «На контрасте» вошли не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми певица работала в последнее время. Коллектив по праву считается самой интеллигентной рок-группой в России, а лидер коллектива Светлана Сурганова — королевой поэтического слова. Кстати, обратите внимание на возраст артистки — она совсем не выглядит на 50 лет. В чем секрет? В том, что занимается любимым делом, а также дарит счастье и радость окружающим.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 1600–3500 руб.

Возрастная категория: 12+.