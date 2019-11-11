Пелагея в Государственном концертном зале им. Каца

22 ноября в ГКЗ им. Каца (Красный проспект, 18/1) выступит Пелагея — принцесса русского фолка и знаменитая сибирячка. Напомним, что певица родилась в Новосибирске, с восьми лет училась в новосибирской консерватории, а через два года вместе с мамой переехала в Москву и поступила в ГИТИС. В 15 лет будущая звезда основала рок-группу и приступила к созданию своего уникального жанра — возрождению и актуализации русского фольклора в современной музыке России. Сейчас певице 33 года, но она по-прежнему занимается творчеством, а каждый концерт собирает аншлаг.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 6500–7500 руб.

Возрастная категория: 6+.