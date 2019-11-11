Хотите «Мужа на час» ?

20 ноября в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23) известные артисты Сергей Пиоро, Мария Шекунова, Владимир Селиванов, Мария Горбань и Сергей Глушко представят спектакль «Муж на час». Легкая комедия с неожиданными поворотами сюжета, добрым юмором, колоритными героями и жизненной моралью подарит сибирякам яркие и теплые эмоции. В чем сюжет? Виктория — одинокая и уже не юная женщина — вызывает специалиста в надежде встретить своего единственного, элегантного и ухоженного мужчину, способного поддержать интеллектуальную беседу, но «мужем на час» становится простой работяга. Однако этим история и интересна.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 700–2700 руб.

Возрастные ограничения: 12+.