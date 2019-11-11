«Иранская конференция» в «Глобусе»

21 и 22 ноября на малой сцене театра «Глобус» (ул. Каменская, 1) состоится премьера спектакля «Иранская конференция» по пьесе современного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Для московского режиссера Елены Невежиной премьерный спектакль — возможность поговорить со зрителем о современном стремительно меняющемся мире, в котором так сложно услышать и понять друг друга. Действие в постановке происходит в Копенгагене — на политический симпозиум приезжают видные представители датской интеллигенции, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах.

Начало в 18:30.

Цена билетов: 700–750 руб.

Возрастная категория: 18+.