Сергей Безруков в спектакле «И жизнь, и театр, и кино»

Необычный моноспектакль состоится 18 ноября в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23). Это будет автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. Догадались, о каких ролях идет речь? Это известные личности из разных эпох. Небольшая подсказка: Сирано де Бержерак, Александр Пушкин, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. Во второй части спектакля, после антракта, актер расскажет зрителям о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся песни из кино- и телефильмов. Можно будет даже лично поговорить с актером: он обещает беседу «по душам», а значит, ответит на любой вопрос.

Начало спектакля в 19:00.

Цена билетов: 2000–4500 руб.

Возрастная категория: 12+.