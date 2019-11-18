Соцреалистическое соревнование

В петербургском Манеже открылась выставка «Дейнека / Самохвалов», посвященная творчеству двух близких по духу художников.

Мария Лащева

Александр Дейнека и Александр Самохвалов были участниками близких художественных объединений, ОСТ и «Круг художников», творили в одной эстетике и рисовали на похожие темы. Если Дейнека стремился к плакатной выразительности, то Самохвалов предпочитал сдержанность и метафизическую неопределенность. Мы попросили рассказать о замысле выставки ее куратора, Семена Михайловского:

«Первоначальный замысел был сделать выставку Дейнеки. Мы разослали письма в Третьяковскую галерею, Русский музей, но потом решили взять в пару еще одного замечательного ленинградского художника, Самохвалова. Я был уверен, что Дейнека будет сильнее, а Самохвалов где-то на периферии. Но большой качественной разницы между ними через какое-то время уже не видишь. Один художник дополняет другого. Перед нами разворачивается во всей полноте эпоха.

Пять раз мы меняли запросы в Русский музей, три раза — в Третьяковскую галерею. Нам было важно собрать правильные работы, чтобы выстроить траекторию, по которой мы перемещаемся по выставке. Само собой наметилось разделение на большие темы: это "Спорт" и "Труд", наверху "Война" и "Мир", и "Герои", люди 1920–60-х годов, где мы наблюдаем, как со сменой эпох меняются лица.

Выставочное пространство открывается высокими трибунами — ведь это состязание. Два очень интересных персонажа, оба из провинции: один из Бежецка, другой из Курска, приехали в Москву и Петроград, выросли в больших русских художников, преодолевая все сложности на своем пути. Один учился во ВХУТЕМАСе, у Фаворского. Отсюда интерес к книжной графике. Другой — в Петербурге, в Академии художеств, у Петрова-Водкина. От учителя у Самохвалова — фресковость, странные застывшие лица. Дейнека — более темпераментный, а Самохвалов сдержанный.

Я Самохвалова мало чувствовал до этой выставки, а тут проникся изумительными по колориту решениями. Дейнека гениален в композициях, у него больше динамики, но Самохвалов тоже хорош. Это было изначально неравное соревнование, которое переродилось в художественную симфонию, где художники поддерживают друг друга, не уступая ни в чем».

Выставка «Дейнека / Самохвалов» будет открыта до середины января.