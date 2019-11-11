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Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

Бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому продлили домашний арест

Советский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому сроком на один месяц, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей до 10 декабря.

Напомним, бывшего главного архитектора Ростовской области задержали в феврале этого года. Алексея Полянского обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Подробнее о задержаниях архитекторов в Ростовской области читайте в материале “Ъ-Юг” «Чиновников пристроили к делу».

Дарья Голякова


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