Бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому продлили домашний арест

Советский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому сроком на один месяц, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей до 10 декабря.

Напомним, бывшего главного архитектора Ростовской области задержали в феврале этого года. Алексея Полянского обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Подробнее о задержаниях архитекторов в Ростовской области читайте в материале “Ъ-Юг” «Чиновников пристроили к делу».

Дарья Голякова