В отношении дочери предпринимателя Андрея Смышляева начата процедура реструктуризации

Арбитражный суд Башкирии признал обоснованным заявление финансового управляющего уфимского предпринимателя Андрея Смышляева — Ольги Ждановой о начале процедуры банкротства дочери бизнесмена, Дарины Смышляевой. В отношении нее введена процедура реструктуризации задолженности сроком до февраля 2020 года. Финансовым управляющим утвержден член СРО «Достояние» Сергей Гуляев.

Ольга Жданова, настаивая на начале процедуры банкротства дочери бизнесмена, заявляла о том, что Андрей Смышляев, задолжавший кредиторам более 1,5 млрд руб., перечислял Дарине крупные суммы денег, в том числе более 7,7 млн руб. в 2016 году. Данные были получены от Росфинмониторинга.

Дарина Смышляева пыталась перевести банкротный процесс в арбитражный суд Чечни, где прописалась незадолго до начала судебного разбирательства. Однако финансовый управляющий Андрея Смышляева в судах доказала фиктивность этой прописки. В суде она предоставила доказательства того, что ответчица получает почту по уфимскому адресу, учится в британском City University of London, оплачивает покупки в городах России и Европы, но не в Грозном.

Андрей Смышляев, которого в Уфе знали как владельца сети шинных магазинов «Таганка» и радиостанции «Шансон», признан банкротом. Крупнейшим кредитором предпринимателя является российское подразделение мирового концерна NokianTyres — компания «Нокиан шина». По заявлению кредитора в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В мае он был задержан на своей вилле на озере Комо в Италии по запросу Генпрокуратуры об экстрадиции.

Долги Андрея Смышляева спросят с его семьи В арбитражном суде Башкирии должен начаться процесс по признанию несостоятельной дочери бизнесмена — Дарины Смышляевой. Студентка City University of London пыталась перевести суд в Чечню, где прописалась незадолго до начала судебного разбирательства, но суд счел этот ход попыткой затруднить разбирательство. Финансовый управляющий Андрея Смышляева Ольга Жданова рассчитывает в ходе процедуры банкротства дочери получить доступ к финансовым делам семьи. Долги предпринимателя перед кредиторами, напомним, превышают 1,5 млрд руб. Читать далее

Майя Иванова