В Удмуртии на 5% увеличилось число зарегистрированных преступлений

По итогам 10 месяцев 2019 года количество зарегистрированных в Удмуртии преступлений выросло на 5% — с 21,34 тыс. в 2018 году до 22,41 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Кроме того, на 2,3% уменьшилась раскрываемость преступлений — с 59,2% до 56,9%.

За обозначенный период число мошенничеств выросло на 27,5% — с 2,28 тыс. до 2,91 тыс., изнасилований — на 11,8%, с 34 до 38, краж — на 10,1%, с 7,25 тыс. до 7,98 тыс., умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,8%, с 226 до 246, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 4,3%, с 2,02 тыс. до 2,11 тыс., угонов транспортных средств — на 0,5%, с 209 до 210. Количество разбоев осталось на уровне прошлого года — 54 эпизода. Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 16,7% — с 4,48 тыс. до 5,23 тыс. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, также выросло на 8,5% — с 484 до 525.

В тоже время в республике на 8,1% сократилось количество убийств — с 74 до 68, грабежей — на 16,8%, с 683 до 568, хулиганств — на 21,3%, с 169 до 133, ДТП со смертельным исходом — на 28,3%, с 53 до 38. Кроме того, на 5,6% сократилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения — с 5,42 тыс. до 5,11 тыс., преступлений, совершенных на бытовой почве — на 10,4%, с 1,66 тыс. до 1,49 тыс., преступлений, совершенных неработающими — на 3,1%, с 7,52 тыс. до 7,29 тыс.