Каменск-Шахтинский возглавил антирейтинг по оценке детской инфраструктуры местными жителями

По данным портала недвижимости Domofond.ru, жители Каменска-Шахтинского Ростовской области ниже всех оценили инфраструктуру для детей в своем городе. Специалисты портала опросили жителей 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д. по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен"». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

«Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла», — говорится в сообщении.

Следом за Каменском в антирейтинге расположился другой город Ростовской области — Шахты. Там средний балл составил 4,5. Выше всего детскую инфраструктуру оценили жители Москвы, где средняя оценка составила 8 баллов.

Дарья Голякова