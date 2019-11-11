Хабаровские власти с 2020 года запретят гастарбайтерам работать в пассажирских перевозках

Мигранты, работающие по патентам в пассажирских общественных автоперевозках в Хабаровском крае, лишатся этого права в 2020 году. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал издал распоряжение о запрете на привлечение их хозяйствующими субъектами в городском, пригородном и междугородном автотранспорте.

Решение вступает в силу с 1 января будущего года, но работодателям на приведение штата в соответствие дается время до 1 апреля.

Как сообщила “Ъ” первый зампред комитета по труду и занятости правительства региона Инна Малинина, в мае на имя губернатора поступило обращение УМВД по Хабаровскому краю с просьбой о введении такого запрета. Предложение родилось по итогам профилактической операции «Автобус»: большая часть водителей-иностранцев были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, выявлено отсутствие транспортной дисциплины, а также контроля со стороны работодателей. Также, по ее словам, именно в 2019 году увеличилось число обращений и жалоб граждан на водителей пассажирского транспорта, прибывших из других стран.

«На основании этого обращения губернатор поручил органам исполнительной власти подготовить предложения. Вопрос рассматривался на межведомственной комиссии по привлечению и использованию иностранной рабочей силы в августе. Проанализировав ситуацию, комиссия предложила губернатору установить запрет на работников по патенту. По патентам у нас в крае работают граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии. Письма разосланы всем 12 работодателям»,— сказала госпожа Малинина.

Для замещения гастарбайтеров центр занятости ведет работу совместно с работодателями. На 1 сентября на учете в региональном центре занятости значились 108 безработных, имеющих категорию «Д» (из них 32 в Хабаровске). За 2018 год и первое полугодие 2019 года 55 безработных граждан обучены вождению по категории «Д».

Ранее запрет на привлечение гастарбайтеров к работе в общественном транспорте с 2020 года был введен в Приморском крае. В Якутии ограничения на работу для мигрантов действуют несколько лет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск