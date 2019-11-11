В Челябинской области обнаружен птичий грипп

На территории Челябинской области обнаружен генетический материал вируса высокопатогенного гриппа птиц. Его нашли 1 ноября в пробах биоматериала дикой птицы, убитой в Увельском районе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Вирус обнаружен в ходе ежегодного мониторинга особо опасных болезней животных, в рамках которого отбираются сыворотки крови домашних птиц (в личных подсобных хозяйствах и на птицефабриках), а также дикой и синатропной птицы. По данным сотрудников Россельхознадзора, реальную опасность птичий грипп представляет для 500 тыс. птиц, которых южноуральцы разводят в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах, поскольку они находится в условиях свободного выгульного содержания.

Федеральное ведомство рекомендует посадить домашнюю птицу под замок, изолировав от возможного контакта с перелетными и дикими. Птицефабрики продолжат свою работу в обычном «закрытом» режиме. Надзорные ведомства усилят контроль за проведением на предприятиях обязательных мониторинговых исследований на грипп птиц.