РФ увеличит доходы бюджета Татарстана в 2020 году на 5,3 млрд рублей

Прогнозируемые доходы и расходы казны Татарстана в 2020 году будут увеличены на 5,3 млрд руб. — до 270,1 млрд руб. и 273,2 млрд руб. Такие поправки ко второму чтению проекта бюджета предложил Кабинет министров республики. Они сегодня были одобрены членами комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Согласно документу, дефицит бюджета планируется в прежнем объеме — 3,1 млрд руб.

Как сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, параметры бюджета были пересмотрены в связи с распределением дополнительных средств из федерального бюджета. Общая поддержка центра в 2020 году планируется в объеме 36,6 млрд руб.

Всего комитет Госсовета одобрил 376 поправок Кабмина. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, который подготовил 26 поправок, заявил на заседании комитета, что снимает свои предложения, поскольку они частично уже учтены. В то же время были поддержаны поправки главы комитета Леонида Якунина.

Бюджет во втором чтении будет рассмотрен Госсоветом на заседании в конце ноября.

Кирилл Антонов