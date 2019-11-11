Художественную мысль заключили в ювелирное украшение

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об украшении, которое художник Франческо Веццоли создал совместно с брендом Bulgari.

Говорить об украшениях от художников можно очень долго. Неизвестно, кто был первым обратившимися к ювелирным средствам для выражения своей художественной мысли. Но известно другое — пышным цветом это направление расцвело в XX веке. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Александр Колдер, Вим Дельвуа, Джефф Кунс, Яёи Кусама. Назовите художника, и весьма вероятно это будет тот, кто сделал хотя бы одно украшение. Серьезный вклад в развитие жанра внесла Пегги Гуггенхайм. Покровительница искусств и обладательница крупного носа, который стал одной из главных причин ее любви к крупным серьгам. Создавали их ей и Колдер, и Ив Танги, и многие другие.

Художников можно поделить на две больших категории: тех, кто пытается работать в ювелирном жанре сам, и тех, кто обращается к профессиональным ювелирам как партнерам, нередко в современных реалиях — ювелирным брендам. Франческо Веццоли из числа последних. Над одним из экспонатов его персональной выставки, которая откроется 26 ноября в парижском Музее Орсе, он решил поработать совместно с итальянским брендом Bulgari. Назвали произведение «Вечерняя черепаха» — это выполненный в латуни панцирь, украшенный монетами и 43 камнями — аметистами, перидотами, цитринами и рубеллитами — общим весом в 1,5 тыс. каратов. Камни пусть далеко и не самые дорогие, но вес впечатляет. Больше, правда, впечатляет работа — только на заклепку потребовалось 530 часов. Вдохновила художника на создание панциря «Библия декадента» — роман «Наоборот» Жориса Карла Гюисманса.