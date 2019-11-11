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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мэрия Липецка купила 13 снегоуборщиков за 100 млн рублей

Управление благоустройства мэрии Липецка закупило 13 специальных машин для уборки снега в областном центре зимой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спецтехника стоила 103 млн рублей.

Уточняется, что снегоуборщики были куплены за счет областного бюджета, Из 13 единиц техники — четыре фронтальных погрузчика и девять многофункциональных машин. Зимой они будут оснащены пескоразбрасывателем с плужно-щеточным оборудованием, а летом — поливомоечным оборудованием. «Вся техника малогабаритная, что позволит использовать ее для уборки пешеходных зон и общественных пространств»,— отметили в мэрии Липецка.

Сергей Калашников


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