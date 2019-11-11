Минимущества может изъять у собственника здания у подножия Кремля Проверка показала, что объекты культурного наследия содержатся в ненадлежащем состоянии.

Региональное минимущества потребует от собственников комплекса бывшего судостроительного завода Колчина – Курбатова надлежащим образом содержать территорию и здания, среди которых есть объекты культурного наследия (ОКН).

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время в главном здании комплекса, расположенного у подножья нижегородского кремля и практически напротив Гребного канала, находится ресторан «Купеческий», цех деревообработки, а также механические и автомастерские. В 2016 году в одном из зданий случился пожар, после которого прекратил работу размещавшийся здесь ночной клуб «Vася+1».

Проверка, проведенная областным минимущества совместно с административно-технической инспекцией Нижнего Новгорода, Роспотребнадзором, МЧС, региональным минэкологии и управлением госохраны ОКН, выявила, как сообщается, многочисленные нарушения требований к эксплуатации территории и зданий, являющихся объектами культурного наследия. В частности, эксперты оценили состояние зданий и коммуникаций, как неудовлетворительное, а также зафиксировали такие факты, наличие в зданиях и не территории производственных отходов и бытового мусора, в том числе, емкостей из-под химических веществ, используемых в автомастерских.

Пресс-служба приводит слова министра Сергея Баринова, заявившего о необходимости предпринять все возможные действия, чтобы подвигнуть собственника на приведение в порядок территории и надлежащее содержание зданий. Если этого не произойдет, министерство намерено расторгнуть договор аренды земельного участка и изъятия ОКН.