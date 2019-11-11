Синяя маска и кубики пресса

«Коммерсантъ Стиль» собрал дайджест звездных новостей и преображений: от неузнаваемых селфи с макияжем до мотивирующих результатов тренировок.

ШАРОН СТОУН

Одним из главных событий прошедшей в Германии премии GQ Men of the Year Awards стала сцена из «Основного инстинкта», которую повторила во время получения награды «Женщина года» Шарон Стоун. Для вечера актриса выбрала платье Saint Laurent, дополнив образ укладкой в стиле sleek back и легкими сияющими смоки.





ХЭЛЛИ БЕРРИ

Самое мотивирующее фото выходных — Хэлли Берри, демонстрирующая прокаченные кубики пресса. В настоящее время 53-летняя актриса готовится к съемкам в фильме «Bruised» (пока нет официального названия на русском), где сыграет бойца ММА.





ХАЙДИ КЛУМ

Модель выложила в Instagram фото со съемок шоу Queen of Drags, в котором она входит в состав членов жюри. На снимке Хайди демонстрирует макияж в виде синей маски на глазах с аппликациями из страз. Автором образа стал дрэг-визажист Кейд Готлиб.





РОЗИ ХАНТИНГТОН-УАЙТЛИ

Пару дней назад модель поделилась своим фото, которое стало тизером для мастер-класса по макияжу от ее компании Rose Inc. В основе образа все предельно просто и актуально: влажные губы, золотые тени, зачесанные наверх брови и бронзер с румянами на скулах.





МАККЕНЗИ ДЭВИС

Визажист Джо Бейкер выложила видео, на котором она создает последние штрихи в образе актрисы Маккензи Дэвис. На губах — небрежный контур, брови уложены наверх, а ресницы накрашены в несколько слоев так, что образуют тонкие паучьи лапки.





КЭТИ ПЕРРИ

Такой образ для певицы создал звездный визажист Ханг Ванго к благотворительному вечеру Baby2Baby Gala. В макияже нет привычных для Перри ярких цветов: на губах — матовый нюд, а на глазах — вытянутые смоки.





БЭЛЛА ХАДИД

Модель поделилась в Instagram фото со съемки, отметив своего стилиста Кэти Гранд и написав: «Я люблю творить с тобой искусство». Для образа Хадид примерила черный парик в форме каре, сверху — сетчатый платок, в макияже — тонкие стрелки и блеск для губ с темным контуром.





ПЭТ МАКГРАТ

На снимке в Instagram не сама Пэт, а результат ее творчества — для недавнего кутюрного показа Valentino в Пекине. Полностью расшитые серебряными пайетками платья дополнили бьюти-образы с блестками. Визажист комбинировала блестки с хайлайтером Metalmorphosis 005. В итоге слой такой плотный, что смотрится на лице как маска.





ПАТИ ДУБРОФФ

Визажист Марго Робби и Натали Портман выложила в Instagram четыре образа с использованием новой подводки марки Glossier. Первый макияж — графичные стрелки с красным карандашом, второй — классические стрелки, третий — эффект накрашенных ресниц на нижнем веке, четвертый — гранж-образ с подведенными веками.





МИЛЛИ БОБИ БРАУН

Юная актриса выложила в Instagram классический образ с красной помадой и вздернутыми стрелками. Автором образа стала Келси Динихан, которая часто работает с Милли.





НАОМИ КЭМПБЕЛЛ

Модель поделилась селфи с графичным макияжем. На глазах можно заметить двойные стрелки: одна идет вдоль ресниц, а вторая — параллельно выше.





Дарья Богомолова