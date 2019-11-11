В Минводах главу КФХ подозревают в уклонении от налогов на 20 млн рублей

В отношении индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства из Минеральных Вод возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый неправомерно применил налоговые вычеты по НДС при сделках с рядом контрагентов и включил ложные сведения в декларации за 2014 и 2015 годы. Так ему удалось уклониться от налогов на 20 млн руб.

Сейчас следователи собирают доказательства. По делу назначена налоговая судебная проверка.

Дарья Голякова