11 ноября, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Минводах главу КФХ подозревают в уклонении от налогов на 20 млн рублей

В отношении индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства из Минеральных Вод возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый неправомерно применил налоговые вычеты по НДС при сделках с рядом контрагентов и включил ложные сведения в декларации за 2014 и 2015 годы. Так ему удалось уклониться от налогов на 20 млн руб.

Сейчас следователи собирают доказательства. По делу назначена налоговая судебная проверка.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Интервью

партнерские проекты

пресс-релиз

Профиль пользователя