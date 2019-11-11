Число обнаруженных в Петербурге фальшивых денег выросло на 13%

В Петербурге с января было выявлено 3,4 тыс. фальшивых банкнот и монет национальной валюты. Данный результат на 13% выше, чем за девять месяцев 2018 года. На территории Северо-Западного федерального округа за период с января по сентябрь было изъято из оборота 4,07 тыс. поддельных денежных знаков. Их количество за год увеличилось на 3,5%.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России, чаще всего подделываются купюры достоинством 5 тыс. рублей. Именно они составили две трети (2390 шт.) от общего числа обнаруженных подделок. Кроме того, выявлено 56 поддельных 500-рублевых банкнот, 12 сторублевых и одна 50-рублевая банкнота. Подделывают и металлические монеты — В Петербурге за отчетный период изъяли из оборота 33 десятирублевые и 3 пятирублевые поддельные монеты.

Примечательно, что число подделок среди купюр нового образца мало. За период с января были обнаружены только 154 поддельные банкноты.