Каждый второй россиянин подрабатывает на стороне

Каждый второй сотрудник российских компаний подрабатывает на стороне. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина».

Компания «АльфаСтрахование» провела опрос среди сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 51% из них имеют стабильную подработку на стороне. Подобные заработки отнимают у них немало времени: 53% из них сообщили, что уделяют подработке не менее 12 часов в неделю, каждый третий работник – более 15 часов. При этом практически пятая часть респондентов (18%) призналась, что фриланс отнимает у них 20 часов в неделю и более. Ранее «АльфаСтрахование» приводила данные, что подрабатывал каждый четвертый россиянин.

Из подрабатывающих сотрудников 78% занимаются фрилансом из дома, 13% в обеденный перерыв в офисе, 8% на рабочем месте, но в свободное время, 1% могут сначала сделать неосновную работу, имея при этом текущие офисные задачи.

«Несколько лет назад мы высказывали предположение, что сотрудников, занимающихся фрилансом, будет с каждым годом больше. Это подтвердилось результатами недавнего опроса, – отмечает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

– Растет число компаний, которые доверяют фрилансерам, сокращая расходы на содержание рабочего места и предоставляя сотрудникам большую свободу. В то же время подработка приносит не только дополнительный доход, но и возможность разнообразить свои будни, избежать преждевременного выгорания».

Согласно опросу, проведенном порталом Работа.ру среди 1,2 тыс. человек, наиболее популярными вариантами подработок оказались оказание услуг в сфере образования (12%), строительство (8%), ремонт компьютерная помощь и торговля (по 7%), а также охрана. Реже зарабатывают дополнительные деньги в медицине, грузоперевозках и гостиничном бизнесе, на ремонте одежды и услугах переводчика. При этом 40% опрошенных заявили, что не скрывают от своего основного работодателя факт подработок на стороне, тогда как 35% по разным причинам руководству об этом не говорят.

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.