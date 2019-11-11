Международный аэропорт «Платов» занял 37 место в рейтинге самых пунктуальных аэропортов мира в октябре по версии международного аналитического агентства OAG , сообщает пресс-служба авиаузла.

Так, в октябре в ростовском аэропорту было совершено около 1,1 тыс. регулярных пассажирских рейсов из низ 93,4% из вылетели или прибыли по расписанию или со сдвигом не более 15 минут.

Первое место в рейтинге занял датский аэропорт Каруп. Помимо Платова, в сотню самых пунктуальных аэропортов мира вошли и другие авиагавани холдинга «Аэропорты Регионов»: Стригино (6-е место), Курумоч (21-е место), Кольцово (80-е место) и аэропорт Нового Уренгоя (88-е место). Всего в рейтинге участвуют 1200 аэропортов по всему миру.

OAG — аналитическое агентство, специализирующееся на гражданской авиации. Агентство составляет ежемесячные и ежегодные отчеты, которые позволяют определить наиболее пунктуальных перевозчиков, самые загруженные маршруты и лидеров среди воздушных гаваней. При этом в рейтинг OAG попадают только те аэропорты, по которым у аналитиков есть более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов. Непассажирские и чартерные перевозки не учитываются.

Дарья Голякова