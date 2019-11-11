Министр строительства Самарской области передал очередные полномочия своему заместителю

Заместитель министра строительства Самарской области — Анна Урусова наделена отдельными полномочиями. Соответствующее распоряжение министра строительства региона Евгения Чудаева опубликовано на сайте областного правительства.

В список ее обязанностей в числе прочего теперь будет входить подписание распоряжений о проведении внеплановых проверок, разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, соглашений и договоров о предоставлении субсидий, а также принятие решений об установлении или прекращении существования охранных зон, планируемых к строительству и утверждение соглашений с инвесторами о масштабных инвестиционных проектах.

Ранее министр строительства региона Евгений Чудаев уже наделил отдельными полномочиями своего первого заместителя — главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. В его обязанности стала входить подготовка документов и подписание разрешений на строительство в отношении организаций, владельцами которых являются родственники Евгения ­Чудаева.

В июле федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции) потребовал от губернатора Дмитрия Азарова отставки министра строительства Самарской области, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». Региональная прокуратура выяснила, что чиновник не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Надзорное ведомство внесло в адрес губернатора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Алена Смирнова