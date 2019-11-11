Mercedes впервые обогнал Audi по продажам автомобилей премиум-класса в Китае

Автомобили Audi премиум-класса были самой продаваемой маркой в Китае с 90-х годов прошлого века, однако по итогам первых трех кварталов текущего года они впервые уступили пальму первенства на китайском рынке. Как сообщает Financial Times, компания Mercedes-Benz за этот период продала там почти 515 тыс. автомобилей, в то время как Audi — чуть больше 491 тыс. автомобилей.

Еще в 2012 году Audi продавала в Китае в два раза больше автомобилей, чем Mercedes-Benz. Однако после введения китайским руководством в 2013 году ограничений на расходы высокопоставленных чиновников, включая предоставление им в качестве бесплатного приложения к должности личного автомобиля, продажи Audi в КНР упали. Постепенно разрыв с ближайшим конкурентом — Mercedes-Benz — сокращался, и теперь он вышел в лидеры. На третьем месте по продажам автомобилей класса премиум стоит BMW, а за ними Cadillac и Lexus.

Как отмечает FT, последние модели Audi не нравятся обеспеченным китайским потребителям. По мнению одного из потребителей, которого цитирует издание, Audi выглядят как автомобили госслужащих, а сидящий за рулем человек воспринимается как водитель какого-нибудь чиновника, а не владелец собственного авто. А вот автомобили Mercedes-Benz, на вкус китайских потребителей, выглядят добротно и престижно.

Алена Миклашевская