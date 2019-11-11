Стоимость парковки в центре Перми может вырасти до 25 рублей в час

Пермская дирекция дорожного движения подготовила предложения о расширении границ платной зоны. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на начальника Пермской дирекции дорожного движения. В платную зону может быть включен микрорайон Разгуляй, участки улиц Газеты «Звезда» (между улицами Полины Осипенко и Белинского), Глеба Успенского (между Комсомольским проспектом и улицей Куйбышева), Пионерской (между улицами Белинского и Глеба Успенского) и Пушкина (между улицами Н. Островского и Клименко). Еще одно предложение властей — выделить в центре Перми подзону с платой за парковку 25 руб. в час. Такой тариф могут ввести в зоне, ограниченной улицами Попова, Екатерининской, Сибирской и Монастырской.

В Перми могут также появиться три перехватывающие парковки: на шоссе Космонавтов в районе ЦКР, в Камской долине и на подъезде к платной зоне со стороны Мотовилихи. Максимальная стоимость стоянки здесь не превысит 120 руб. в день.