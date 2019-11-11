Ижевск занял 32-е место из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми

Ижевск занял 32 место в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. Исследование проводилось в 200 городах страны, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек.

Респондентам предложили оценить утверждение: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и другое» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Так, для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 7,1 баллов, что лучше прошлогоднего показателя на 0,1 балла. Кроме столицы Удмуртии в рейтинг попали Глазов, Сарапул и Воткинск — они заняли 12, 177 и 181 место, набрав 7,4, 5,5 и 5,4 баллов соответственно. Средняя оценка по России составила 6,6 баллов, что на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию, лучшими городами России для жизни с детьми стали Москва, Тюмень, Мытищи, Дмитров и Реутов. Эти города набрали 8, 7,9, 7,8, 7,8 и 7,7 баллов соответственно. На последних местах рейтинга расположились Каменск-Шахтинский, Шахты, Свободный, Махачкала и Серов — они набрали 4,3, 4,5, 4,5, 4,9 и 5,1 баллов. Городами-миллионерами с самой качественной детской инфраструктурой стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и Казань, а с самой некачественной — Омск, Челябинск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар.