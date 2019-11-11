В Самаре прокуратура подала жалобу на решение суда о передаче муниципальных автобусов ООО «СамараАвтоГаз»

Прокуратура Самарской области подала апелляцию на решение арбитражного суда о законности передачи муниципальных маршрутов ООО «СамараАвтоГаз».

В конце сентября суд отклонил иск прокуратуры о признании незаконными контрактов между администрацией Самары и ООО «СамараАвтоГаз» (САГ) на регулярные перевозки по ряду муниципальных маршрутов. Контракты касались автобусных маршрутов №1, 6 – 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79, а также №№3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35 – 38, 52, 55, 65, 66, 76.

В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и «СамараАвтоГазом» был заключен договор аренды и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам запроса котировок заключил контракт на перевозки по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

В октябре минувшего года УФАС по Самарской области возбудило в отношении главы Самары Елены Лапушкиной дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В нарушении ст. 16 Закона о защите конкуренции также подозревался департамент управления имуществом и департамент транспорта городской администрации, МП «ПАТ» и ООО «САГ». Однако в апреле текущего года антимонопольная служба прекратила производство по делу.

Ани Айвазян