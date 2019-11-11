Власти Челябинска определили подрядчика строительства набережной реки Миасс за 574 млн рублей

В Челябинске подвели итоги электронного аукциона на выполнение работ по строительству набережной реки Миасс со сквером Искусств. Победителем стал единственный участник торгов – ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинска). Заявка компании признана соответствующей требованиям, контракт будет заключен по начальной (максимальной цене) – 574 млн руб. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступало управление дорожного хозяйства Челябинска.

В соответствии с условиями конкурса подрядчик должен построить пешеходную набережную вдоль южного берега Миасса от улицы Кирова до створа улицы Пушкина, а также сквер Искусств до декабря 2020 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Урал-сервис-групп» является «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Среднесписочная численность сотрудников - один человек, уставной капитал - 10 тыс. руб.