Сменился глава Малоархангельского района Орловской области

Временно исполняющим обязанности главы Малоархангельского района Орловской области назначен Петр Матвейчук, который ранее был замом главы районной администрации по социальным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. О кадровых изменениях объявил губернатор Андрей Клычков на встрече с активом района 10 ноября

Предыдущий глава района Юрий Маслов, как уточнили в облправительстве, написал заявление об отставке по собственному желанию. Его уже приняли депутаты районного совета.

Петр Матвейчук с 1991 по 1992 год руководил колхозом «Победа», с 1992-го по 1998-й работал гендиректором образованного вместо колхоза ООО «Победа». С 1998-го по 2001-й был руководителем сектора АПК ООО «Орелрегионгаз». С 2001 по 2006 годы руководил орловским представительством ЗАО «Щелково агрохим». С 2006 по 2018 годы — председатель совета директоров аграрного ООО «Дубовицкое», с 2018-го по 2019-й — гендиректор этой компании. После этого был назначен заместителем главы администрации Малоархангельского района по социальным вопросам.

Сергей Калашников