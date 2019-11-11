Под Бокситогорском восстановлено движение после наводнения

Дорожные службы Ленинградской области обеспечили проезд по участкам трасс «Подъезд в деревне Славково» и «Пикалево – Струги – Колбеки», затопленных из-за дождевого паводка на территории Новгородской области. Ранее движение по дорогам было ограничено, однако в минувшие выходные вода пошла на убыль, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Всего за последние два дня от снега и наледи было очищено почти 1 тыс. км областных дорог. Работало до 200 единиц спецтехники.

Напомним, что чрезвычайная ситуация возникла из-за подъема уровня воды в реке Воложба выше критической отметки.