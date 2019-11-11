В больницу №4 Ижевска поставили видеоэндоскоп с несоответствующими характеристиками

В больницу №4 Ижевска поставили видеоэндоскопический комплекс за 4,6 млн руб., не соответствующий условиями заключенного контракта и с худшими техническими характеристиками. Нарушение выявили специалисты минфина Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства. В итоге оборудование вернули поставщику, а контракт с ним расторгли.

Напомним, в 2018 году в Камбарскую районную больницу в Удмуртии поставили аппарат УЗИ, который не соответствовал характеристикам по госконтракту. Специалисты минфина установили, что вместо аппарата УЗИ стоимостью 3,13 млн руб., предусмотренного по контракту, в больницу поставили устройство с худшими характеристиками стоимостью около 2,2 млн руб.