В Ростовской области установят невидимые для антирадаров камеры фотофиксации

На федеральных трассах А-260, А-270, А-280, А-135 в Ростовской области в конце ноября установят 37 комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения «Декарт», невидимых для радаров, сообщает управление информационной политики региона. Камеры будут установлены в рамках соглашения между министерством транспорта Ростовской области, ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» и ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград».

Федеральная служба будет содержать и эксплуатировать комплексы, находящихся на балансе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». Кроме того, она обязуется обеспечивать бесперебойную передачу полученных сведений. В свою очередь центр безопасности дорожного движения предоставит диски для размещения и хранения информации, обеспечит ее бесперебойный прием и техническую обработку. Кроме того, центр передает данные о зафиксированных нарушениях ПДД в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

Дарья Голякова