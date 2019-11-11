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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Пункт приема ядерного вторсырья

Нижегородские экологи выступили против ввоза в Россию радиоактивных отходов.

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Согласно информации, опубликованной на сайте Greenpeace, руководитель нижегородского экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в числе других российских экологов подписал заявление против ввоза в Россию из Германии отработанного ядерного топлива (ОЯТ).


Активисты считают ввоз в Россию радиоактивных отходов незаконным и уже направили обращение в Генпрокуратуру. Кроме того, ведется сбор подписей под обращением к властям Германии.

Асхат Каюмов рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что официально ОЯТ является не радиокативными отходами, а сырьем, но это, по его мнению, не меняет сути происходящего.

Эколог уточнил, ОЯТ свозится за Урал и в Нижегородскую область в любом случае не попадет.

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