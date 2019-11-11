Пункт приема ядерного вторсырья
Нижегородские экологи выступили против ввоза в Россию радиоактивных отходов.
Согласно информации, опубликованной на сайте Greenpeace, руководитель нижегородского экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в числе других российских экологов подписал заявление против ввоза в Россию из Германии отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Активисты считают ввоз в Россию радиоактивных отходов незаконным и уже направили обращение в Генпрокуратуру. Кроме того, ведется сбор подписей под обращением к властям Германии.
Асхат Каюмов рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что официально ОЯТ является не радиокативными отходами, а сырьем, но это, по его мнению, не меняет сути происходящего.
Эколог уточнил, ОЯТ свозится за Урал и в Нижегородскую область в любом случае не попадет.