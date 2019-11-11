Белорецкие электросетевики ООО «Башкирэнерго» успешно справились с последствиями снегопада

В минувшие выходные в ряде районов Башкирии шел обильный снегопад. Температурные перепады и сильный ветер добавили неприятностей. Больше всего досталось Белорецкому и Бурзянскому районам. Непогода повлияла на дорожную ситуацию и электроснабжение потребителей.

Из-за налипания мокрого снега на ветки деревьев были зафиксированы случаи многочисленных падений веток и стволов деревьев на провода ЛЭП, вызвавших отключения электроснабжения потребителей. В субботу, 9 ноября, в 7 ч. 48 мин. сетевики ПО «Белорецкие электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») ввели режим «Снегопад». Он вводится, когда обильные снегопады продолжаются более шести часов. Персонал ПО БцЭС отреагировал своевременно, направив аварийно-восстановительные бригады Белорецкого и Бурзянского РЭС на обнаружение и устранение возникших повреждений в сетях 10 кВ. Для оказания помощи к работе были также привлечены другие подразделения ПО «БцЭС» - ремонтные бригады Абзелиловского, Учалинского РЭС, отдела присоединения потребителей, отдела линий электропередачи и отдела распредсетей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сетевиков, в тяжелых условиях удалось в кратчайшие сроки справиться с последствиями природной стихии и не допустить длительного простоя потребителей. Режим «снегопад» был отменен 10 ноября в 10:00.